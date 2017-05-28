Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции

Микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на местный ресурс HABER7.

В результате аварии пострадали три человека, они доставлены в больницу. Сообщается, что микроавтобус следовал из Каппадокии в Анталью.

Как уточняет «Коммерсант», инцидент произошел около 15:00 по мск. В транспортном средстве находились 28-летний водитель Мустафа Уяр, гид и девять туристов, включая одного ребенка.

Tur minibüsü devrildi: 3 Rus yaralı https://t.co/bZR8zip2W0 pic.twitter.com/ZaHBh9QJ22 — Doğan Haber Ajansı (@dhainternet) May 28, 2017

Пострадавшие доставлены скорой помощью в госпиталь Сейдесехир. Остальных забрал в гостиницу автобус туристической компании.

По данным РИА Новости, Генконсульство России в Анталье проверяет данную информацию.