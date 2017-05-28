Хоккеисты СКА получили чемпионские медали на Дворцовой

На главной площади Петербурга завершилось шествие новых чемпионов России по хоккею. В открытом автобусе игроки СКА провезли по Невскому проспекту Кубок Гагарина. Награду армейцы завоевывают второй раз, но впервые она принесла им первое место в национальном чемпионате.

Как передает корреспондент «Фонтанки», защитник СКА Вячеслав Войнов не принял участия в чемпионском параде клуба. Ранее из-за травмы не смог поехать на чемпионат мира-2017, где сборная России стала третьей.

На Дворцовой площади 28 мая президент ФХР Владислав Третьяк и вице-президент СКА Роман Ротенберг вручили армейцам с Невы чемпионские перстни и золотые медали.

Празднование продолжится шоу: перед петербуржцами и гостями города выступят IOWA, Григорий Лепс, Ёлка, L`One, «Ленинград». В 22.45 на пляже Петропавловской крепости начнется фейерверк. Дворцовая набережная с 22.00 по 23.00 будет частично закрыта для дорожного движения.

Кубок Гагарина команда СКА завоевала 16 апреля. Это произошло во второй раз в истории клуба. Впервые трофей был вручен петербуржцам в сезоне-2014/15, но тогда чемпионом России стал московский ЦСКА, так как победитель определялся по итогам регулярного турнира.