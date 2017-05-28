Большой велопарад собрал около 15 тысяч петербуржцев

Санкт-Петербург принял участие в едином велопараде, который прошел в последнее воскресенье весны в 54 городах России. В Северной столице 14-километровый маршрут был проложен от здания БКЗ «Октябрьский» на Лиговском проспекте до парка 300-летия Петербурга в Приморском районе.

На финише маршрута вице-губернатор Игорь Албин вручил благодарственные письма представителям общественной организации «Велосипедизация Санкт-Петербурга» и клуба «Велопитер». Одна из самых спортивных многодетных семей – Андрей и Анна Тихоновы и их четверо детей – получила в подарок новый велосипед.

Как уточняет пресс-служба вице-губернатора, помимо Игоря Албина 28 мая в 15-тысячной колонне велосипедистов проехали представители Великого Новгорода, Пскова, Ленинградской области и председатель петербургского КРТИ Сергей Харлашкин.

Напомним, что по планам Смольного, до конца июля текущего года в городе должно быть создано пять новых веломаршрутов протяженностью 40 км: на набережной реки Фонтанки от Невы до Гороховой, сквозной маршрут по Петроградской стороне от набережной Карповки до Большого Крестовского моста и два маршрута, которые соединят север и центр Петербурга. В ближайших планах – строительство ещё порядка 36 км велодорожек.

Сейчас в Петербурге существует семь веломаршрутов в разных районах.

Публикация от Юля Сахар (@kpoxa_caxap) Май 28 2017 в 7:15 PDT

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