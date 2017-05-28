Стадиону на Крестовском пришивают новый газон
Площадь газона – 7800 квадратных метров. Сначала песок на поле рыхлят и выравнивают. Затем настилают газон – практически вручную. Чтобы застелить газоном всю площадь поля, требуется три дня. Но на этом все не заканчивается – газон нужно буквально пришить к грунту специальной прошивочной машиной. Она закрепляет уложенный газон синтетической нитью. Глубина прошивки – 18 см. На прошивку всего поля требуется 10 дней. Еще 3 дня после окончания всех работ потребуется газону для адаптации. Техническая зона вокруг поля – синтетический газон, по словам курирующего строительство стадиона вице-губернатора Игоря Албина, это согласовано с комиссией ФИФА.
Параллельно с установкой газона ведется оформление кресел в ВИП-зоне, где будут самые дорогие билеты. Кресла решено было не переустанавливать полностью, а закрыть чехлами и оборудовать мягкими подлокотниками.
17 июня на стадионе пройдет первый матч Кубка конфедераций.
Видео: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"
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Справка:
Ранее «Фонтанка» писала о том, что проблемы с полем заставили руководство города и «Зенита» рассматривать два варианта: спасать траву с помощью прошивки синтетическими нитями либо положить на время Кубка конфедераций вместо него недолговечный рулонный газон.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля текущего года в четырех городах — в Москве, Петербурге, Казани и Сочи. В субботу, 20 мая, в Петербурге на Конюшенной площади презентовали его фан-зону.