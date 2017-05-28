Стадиону на Крестовском пришивают новый газон

Работы по установке нового рулонного газона на «Санкт-Петербург Арене» ведутся круглосуточно. Новый газон для стадиона был привезен из Гатчины. Его возраст – 4 года.

Площадь газона – 7800 квадратных метров. Сначала песок на поле рыхлят и выравнивают. Затем настилают газон – практически вручную. Чтобы застелить газоном всю площадь поля, требуется три дня. Но на этом все не заканчивается – газон нужно буквально пришить к грунту специальной прошивочной машиной. Она закрепляет уложенный газон синтетической нитью. Глубина прошивки – 18 см. На прошивку всего поля требуется 10 дней. Еще 3 дня после окончания всех работ потребуется газону для адаптации. Техническая зона вокруг поля – синтетический газон, по словам курирующего строительство стадиона вице-губернатора Игоря Албина, это согласовано с комиссией ФИФА.

Параллельно с установкой газона ведется оформление кресел в ВИП-зоне, где будут самые дорогие билеты. Кресла решено было не переустанавливать полностью, а закрыть чехлами и оборудовать мягкими подлокотниками.

17 июня на стадионе пройдет первый матч Кубка конфедераций.

Видео: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"