Сухогруз со щебнем сел на мель под Шлиссельбургом

Транспортная полиция проводит проверку по факту получения пробоины судна в Ладожском озере. Девять человек экипажа не пострадали.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по СЗФО, водное ЧП произошло в районе Кошкинского фарватера в два ночи 28 мая. Сухогруз, перевозивший щебень из Нижнего Новгорода в Петербург, получил пробоину и во избежание затопления сел на мель.

Сейчас на месте ждут второе судно, чтобы переместить груз, после чего сухогруз будут снимать с мели и вести в ремонтный док.