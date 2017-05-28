Московская полиция помогла 12 уткам вернуться домой
Полиция Северо-Восточного округа Москвы провела спецоперацию по возвращению в место постоянной дислокации утиной семьи. Соответствующее видео 28 мая опубликовано на официальном сайте столичного главка.
Как сообщает пресс-служба городского УМВД, одиннадцать утят в сопровождении мамы-утки вышли из Лосиноостровского парка и потерялись на территории УВД по СВАО ГУ МВД России по городу Москве.
Сотрудники полиции помогли семейству найти дорогу и вернуться домой, в лесопарковую зону.