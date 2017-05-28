В Курортном районе потеряли шизофреника в розовой пижаме

Персонал психоневрологического диспансера в Зеленогорске обратился в полицию с заявлением о пропаже своего пациента. Раньше страдающий душевным заболеванием мужчина в побегах замечен не был.

Как стало известно «Фонтанке», в дежурную часть Курортного УМВД врач диспансера обратилась днем 27 мая, женщина сообщила, что с утренней прогулки не вернулся 30-летний пациент. Изначально сообщалось, что мужчина был одет в красную пижаму, но позднее полицейским передали более точное описание: синяя куртка и розовые пижамные штаны в клетку.

Предварительно установлено, что страдающий шизофренией 30-летний астматик перелез через забор. Полиция ориентирована на поиск темноволосого коротко стриженного мужчины среднего роста и европейского типа. Известно, что на нем была черная кепка с опущенными ушами.