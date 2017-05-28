Лето придет в Петербург с дождями

Последняя весенняя неделя и начало лета не порадуют жителей Петербурга теплом и безоблачным небом. По прогнозу на неделю в городе будет пасмурно и до +18.

По данным Гидрометцентра, понедельник будет самым теплым днем за неделю, ночью температура воздуха не опустится ниже 13 градусов, днем синоптики обещают до +18, возможен дождь.

Во вторник и в среду также будет мокро и прохладно — предполагаемый температурный максимум — до +16 днем и +10 ночью.

С наступлением лета станет еще холодней, с четверга и до конца недели дожди так и не прекратятся, а столбик термометра едва сможет преодолеть десятиградусную отметку.