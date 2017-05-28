Китай осудил заявления G7 о Южно-Китайском море

Власти Китая выразили недовольство итоговым заявлением саммита «Большой семерки» (G7) по ситуации в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, в котором говорится о необходимости демилитаризации зоны и недопустимости односторонних действий со стороны Пекина, Японии и Филиппин по урегулированию территориальных разногласий

Китай осуждает позицию «Большой семерки» по территориальному спору в Южно-Китайском море. С заявлением по этому поводу выступил официальный представитель МИД КНР Лу Кан, передает Reuters.

Лу Кан подчеркнул, что Китай привержен разрешению территориальных споров на основе международного права и выступает за мирное урегулирование конфликтов путем переговоров.

В субботу, 27 мая, лидеры «Большой семерки» по итогам саммита выпустили заявление, посвященное ситуации в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Лидеры стран призвали к демилитаризации спорных территорий.