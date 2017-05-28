В Сирии сообщили о гибели 20 мирных жителей при ударе коалиции в Ракке

Двадцать мирных жителей погибли в Сирии в районе города Ракка при авиаударе международной коалиции во главе с США, сообщило сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на источник из числа местного населения.

По словам собеседника агентства, в субботу вечером авиация нанесла удар по машине, которая везла граждан из Ракки.

Международная коалиция во главе с Вашингтоном пока не комментировала сообщение.

Коалиция наносит авиаудары в районе Ракки для поддержки наземных действий "Сирийских демократических сил" (SDF), состоящих из курдских и арабских отрядов. Дамаск считает действия SDF незаконными.

Ежедневно из осажденного города выходят несколько сотен человек. По данным курдских источников, в подконтрольных SDF районах находятся уже десятки тысяч беженцев из Ракки.