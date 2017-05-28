В Москве началась третья акция протеста против «реновации»

На юго-западе Москвы началась согласованная акция протеста против сноса пятиэтажек в столице в рамках программы «реновации» жилья.

Акция проходит в виде шествия и началась от улицы Вавилова. В 15.00 планируется начать митинг, рассчитанный на 10 тыс. человек. Акция продлится до 16.00.

Как сообщает радио «Свобода», организаторами митинга выступили партии ПАРНАС и «Яблоко».

Перед началом мероприятия полицейские изъяли у участников протеста несколько баннеров с упоминанием мэра Сергея Собянина.

Предыдущий митинг прошел 27 мая на Суворовской площади.

Первая акция прошла 14 мая, еще до начала голосования по программе.

За день до этого мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект закона о гарантиях для москвичей в рамках «реновации», который был принят в выходной день и за пять дней одобрен московскими депутатами.