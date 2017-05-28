Летевший в Турцию самолет посадили в Краснодаре из-за драки на борту
Пассажирский лайнер, летевший из Москвы на турецкий курорт Бодрум, экстренно сел в Краснодаре из-за неадекватного поведения одного из пассажиров. Об этом в воскресенье, 28 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Один из пассажиров рейса Москва — Мугла (Бодрум), по всей видимости, злоупотребив крепкими алкогольными напитками еще до вылета, вел себя неадекватно и на подлете к Краснодару затеял драку с соседями», — сказал источник.
Бортпроводникам не удалось успокоить мужчину, поэтому командир принял решение прервать полет. Самолет совершил посадку в краснодарском аэропорту Пашковский, где зачинщик драки был снят с рейса и передан краснодарским полицейским.
Затем лайнер продолжил полет в направлении турецкого курорта. Название авиакомпании источник не привел.
22 мая этого года в России впервые возбудили уголовное дело в отношении авиадебошира, который во время полета из Тель-Авива в Москву угрожал безопасности лайнера и людей. Дело возбуждено по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Суд подмосковного города Химки вынес решение о заключении хулигана под стражу. Ему может грозить штраф от 300 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.
Источник: Лента.ру