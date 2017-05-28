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28.05.2017 14:21
2 Комментариев

Организаторы: «Классику на Дворцовой» слушали 450 тысяч человек

Около 450 тысяч жителей и гостей Петербурга, по данным организаторов, пришли в День города послушать выступление звезд мировой оперы у стен Эрмитажа. Концерт длился свыше двух часов, в нем принимали участие артисты ведущих зарубежных театров.
Организаторы: «Классику на Дворцовой» слушали 450 тысяч человек
Руслан Шамуков

Публика была очарована выступлением игривой и обаятельной Даниэлль Де Низ, увлечена красотой вокала роскошной и томной Сони Йончевой, вдохновлена энергетикой Марсело Альвареса и с большой теплотой принимала солистов российских театров, среди которых были Алексей Татаринцев, Юлия Маточкина, Вероника Джиоева и Сергей Скороходов. Оркестром Михайловского театра дирижировал Михаил Татарников.

Особое внимание было приковано к участию в концерте Дмитрия Хворостовского, чье возвращение на сцену жарко поддерживали аплодисментами сотни тысяч слушателей на главной площади города. Его первый же выход в арии «Риголетто» по накалу драматизма не оставил равнодушных.

Организаторы: «Классику на Дворцовой» слушали 450 тысяч человек

Компенсируя трагизм исполняемых в первой части концерта арий, жизнерадостное шоу на сцене создавали танцовщики Театра балета Леонида Якобсона, Театра танца Аллы Духовой Todes и других коллективов. Декорациями к выступлениям стали транслируемые на экраны виды залов и фрагментов интерьеров Эрмитажа.

Как и обещали «Фонтанке» организаторы концерта – команда Dance Open, – одной из самых ярких режиссерских задумок стало появление на сцене двух огромных цветов, которые во время исполнения баркаролы Оффенбаха из «Сказок Гофмана» раскрылись, выпустив в застлавший сцену туман прекрасных фей.

По официальным данным организаторов, 27 мая на Дворцовой площади собрались 450 тысяч человек. Полиция Петербурга однако уточняет, что зафиксировала у стен Эрмитажа только 100 тысяч человек.


© Фонтанка.Ру

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комментарии пользователей (2)
gfl
28 мая 2017 г. 15:18
А через рамки прошло еще меньше. Кто же их считал? Жаль не было трансляции ни по TV ни по интернету.
Vegetables
28 мая 2017 г. 14:54
450 тысяч? Организаторы похоже изрядно налакались и в глазах у них "десятерилось".
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