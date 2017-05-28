Из-за пьяного лжеминера пришлось эвакуировать клуб на Лени Голикова

Из-за ночного звонка выпивавшего жителя Петербурга десять человек были вынуждены оторваться от экранов мониторов, полиция искала бомбу в компьютерном клубе.

Как стало известно «Фонтанке», петербуржец позвонил в 02 около трех часов ночи 27 мая, он сообщил диспетчеру, что заминирован кинотеатр «Орбита» на улице Лени Голикова, дом 29.

Звонивший был пьян, и по номеру телефона его удалось быстро найти и задержать. Однако проверить здание на безопасность спецслужбам все равно пришлось, для этого был эвакуирован персонал и посетители компьютерного клуба, расположенного в том же здании.