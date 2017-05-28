Два парня из Замбии устроили драку на Невском

Студент политехнического университета ночью 27 мая жестоко избил своего знакомого. Оба молодых человека – граждане африканской республики Замбии.

Как стало известно «Фонтанке», в больницу 29-летнему замбийцу пришлось отправиться утром субботы, врачи забрали его из дома на улице Тамбасова. У молодого человека диагностирован ушиб мозга и перелом скулы, он находится в тяжелом состоянии.

Восстановив картину происшествия, оперативникам удалось выяснить, что потерпевший примерно в 4 часа утра возле 53 дома по Невскому проспекту повздорил со своим соотечественником, за что и получил по голове.