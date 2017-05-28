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28.05.2017 13:56
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Дуров не удивился уведомлению Google о попытке взлома его почты

Российский предприниматель, программист Павел Дуров сообщил о попытке взлома его почтового ящика на сервисе Gmail. По информации Google, атака была спровоцирована проправительственными организациями.

Письмо от Google Павел Дуров опубликовал в своем Twitter 27 мая. Он уточнил, что не использует почту для передачи какой-либо важной информации, а самой атаке не удивлен. Какое именно правительство пыталось получить доступ к почтовому ящику основателя «ВКонтакте» и Telegram, в Google не уточнили.

Напомним, Павел Дуров создал соцсеть «ВКонтакте» в 2006 году, с апреля 2014 года перестал заниматься этим проектом, передав все права Mail.Ru Group. Примерно в то же время Дуров создал мессенджер Telegram.

Программист уехал из России, получив гражданство небольшого государства в Карибском море Сент-Китс и Невис.

Неоднократно Роскомнадзор и российские спецслужбы требовали предоставить доступ к Telegram, но Дуров категоричен и сотрудничать отказывается.
 
Депутаты Государственной думы направили на рассмотрение законопроект, ограничивающий работу мессенджеров на территории России, а в ФСБ заявили, что Telegram используют для связи члены международных террористических группировок.


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