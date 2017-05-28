Мачехе задержанного за попрошайничество вменили неповиновение полиции

Московская полиция составила протокол по статье о неповиновении законному требованию сотрудника правоохранительных органов (19.3 КоАП) против мачехи мальчика, которого задержали вечером 26 мая по подозрению в попрошайничестве.

В столичном управлении МВД отметили, что против отца ребенка также составлен административный протокол — по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию.

При этом представители ведомства опровергли сообщения о том, что отцу приносили извинения и аннулировали его протокол. «Необходимо уточнить, что извинения были принесены ребенку за предоставленные неудобства», — сообщает «Медуза» со ссылкой на официальное сообщение столичного главка.

Полиция задержала мальчика десяти лет вечером 26 мая около метро «Арбатская». В этот момент ребенок, как сообщали очевидцы, декламировал «Гамлета». В полиции посчитали, что мальчик занимался попрошайничеством, так как рядом с ним была сумка для сбора денег, а родителей поблизости не было.

Задержанию пыталась помешать мачеха, которая, судя по видеозаписям случившегося, представилась полицейским как соседка. Отец Илья Скавронски заявил, что его сын увлекается театром, а уличные выступления помогают бороться с комплексами.

Следственный комитет пообещал проверить действия мачехи мальчика на предмет насилия в отношении полицейских. Собственную проверку также проводит уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова.

Заместитель главного редактора «Фонтанки» Евгений Вышенков в своей колонке рассказал, что думает о произошедшем инциденте. Читайте материал «Один ребенок, одна полиция, одна на всех истерика».