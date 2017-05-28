Очевидцы: На «Маяковской» пассажиров высадили из поезда из-за бесхозного пакета
Пассажирам метро Петербурга на «Маяковской» пришлось выйти из вагона из-за пакета без хозяина. Поезд уехал в депо пустой.
Как сообщают очевидцы, поездку им пришлось прервать около половины первого днем 28 мая. Судя по фото, в вагоне кто-то оставил пакет.
Как уточнили «Фонтанке» в справочной метрополитена, на работу станций метро это никак не повлияло — все работает в штатном режиме.
По инструкции, состав отгонят в ближайший тупик, где находку обследуют спецслужбы.
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