Очевидцы: На «Маяковской» пассажиров высадили из поезда из-за бесхозного пакета

Пассажирам метро Петербурга на «Маяковской» пришлось выйти из вагона из-за пакета без хозяина. Поезд уехал в депо пустой.

Как сообщают очевидцы, поездку им пришлось прервать около половины первого днем 28 мая. Судя по фото, в вагоне кто-то оставил пакет.

Как уточнили «Фонтанке» в справочной метрополитена, на работу станций метро это никак не повлияло — все работает в штатном режиме.

По инструкции, состав отгонят в ближайший тупик, где находку обследуют спецслужбы.