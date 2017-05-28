На Водном фестивале флаг России подняли в небо на флайборде

В парке 300-летия Петербурга прошел Международный молодежный водный фестиваль. Подвела и погода, и организация: участников и активностей было мало, а холодный ветер настойчиво «сдувал» немногих зрителей подальше от берега.

Тем не менее самые настойчивые могли застать выступление экстремала на флайборде – достаточно редком водном виде спорта, занимаясь которым человек взлетает в воздух над водной гладью на доске, оснащенной двумя соплами, исторгающими воду. К флайборду крепится шланг, другой конец которого уходит к гидроциклу. В зависимости от длины этого шланга, спортсмен может подниматься на 10-15 метров, выполняя в воздухе экстремальные пируэты.

Начать заниматься этим видом спорта не так сложно, как кажется на первый взгляд: инструкторы уверяют, что если человек катается на сноуборде и умеет расслаблять тело и держать равновесие – он сможет освоить флайборд всего за несколько часов. Но для того чтобы показывать экстремальные трюки, конечно, нужно гораздо больше времени. Другое дело, что подобные занятия – дорогое удовольствие: порядка двух с половиной тысяч за 15 минут. Впрочем, на большее время флайборд, особенно новичку, и не понадобится: все-таки это тяжелая нагрузка для мышц, и даже 15 минут покажутся с непривычки несколькими часами.