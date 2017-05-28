На Фестивале тюльпанов показывают новые сорта

Плотный поток посетителей не иссякает на Фестивале тюльпанов. Долгожданного праздника весны, когда цветники на Елагином острове покрываются ярким ковром тюльпанов, гиацинтов и нарциссов, горожане ждут с осени, когда в парке высаживают луковицы.

В этом году на фестивале целый ряд премьер. Во-первых, горожане могут посмотреть сорта, ранее никогда не высаживавшиеся на Елагином острове. А во-вторых, по решению фонда Tulip Promotion Netherlands, постоянный партнер фестиваля компания «Лента» была удостоена собственного именного сорта тюльпанов. Это первый случай среди российских ретейлеров. Презентация сорта с участием гендиректора «Ленты» Яна Дюннинга прошла перед Елагиноостровским дворцом.

Ждем вас на открытии Фестиваля тюльпанов в ЦПКиО им. Кирова! ##цпкио #цпкиокирова #фестивальтюльпанов #tulipfestivalspb #tulipfestival #elaginfest Публикация от ЦПКиО имени С.М. Кирова (СПб) (@elaginpark) Май 27 2017 в 2:41 PDT

За четыре года совместной с ЦПКиО работы над Фестивалем тюльпанов компания подарила парку 120 тысяч луковиц.









В этом году число выросших тюльпанов должно составить 140 тысяч, они относятся к 120 сортам и будут радовать горожан еще долгое время, так как из-за холодной весны далеко не все из них уже раскрылись.