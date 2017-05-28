На Фестивале тюльпанов показывают новые сорта
В этом году на фестивале целый ряд премьер. Во-первых, горожане могут посмотреть сорта, ранее никогда не высаживавшиеся на Елагином острове. А во-вторых, по решению фонда Tulip Promotion Netherlands, постоянный партнер фестиваля компания «Лента» была удостоена собственного именного сорта тюльпанов. Это первый случай среди российских ретейлеров. Презентация сорта с участием гендиректора «Ленты» Яна Дюннинга прошла перед Елагиноостровским дворцом.
За четыре года совместной с ЦПКиО работы над Фестивалем тюльпанов компания подарила парку 120 тысяч луковиц.
В этом году число выросших тюльпанов должно составить 140 тысяч, они относятся к 120 сортам и будут радовать горожан еще долгое время, так как из-за холодной весны далеко не все из них уже раскрылись.