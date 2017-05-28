Конкурент Boeing совершил первый пробный полет в Иркутске

Ближне-среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый полет в Иркутске. Об этом ТАСС рассказал источник на Иркутском авиационном заводе («Корпорация Иркут»).

«Полет прошел нормально, как планировалось», — заявил собеседник агентства. От дальнейших комментариев на предприятии воздержались.

Из сборочного цеха первый летный экземпляр самолета вышел в начале мая.

МС-21 заявлен как конкурент Boeing-737 MAX и Airbus A320neo. Лайнер создается на смену устаревшим судам типа Ту-154. В конце 2018-го или начале 2019 года первые летные экземпляры МС-21 должны быть поставлены «Аэрофлоту».