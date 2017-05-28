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28.05.2017 11:39

СМИ узнали о планах брата манчестерского террориста напасть на конвой ООН

Младший брат террориста, совершившего атаку в Манчестере, был членом джихадистской группировки и планировал совершить нападение на спецпосланника ООН в Ливии Мартина Коблера. По данным источников The Telegraph, визит дипломата был экстренно отменен, а за террористом активно следят спецслужбы.

Младший брат террориста-смертника Салмана Абеди, жертвой атаки которого в Манчестере стали 22 человека, Хашим Абеди являлся членом одной из джихадистских ячеек экстремистской организации и планировал нападение на специального представителя Генерального секретаря и главы Миссии ООН по поддержке в Ливии Мартина Коблера. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.

​По информации издания, именно поэтому в начале 2017 года дипломат был вынужден отменить свою поездку в столицу Ливии Триполи.

Ливийские спецслужбы, указывает издание, контролировали группировку, в которую входил Хашим, на протяжении нескольких месяцев и выяснили, что он является «важным игроком» в организации, и находился на последних стадиях изготовления взрывного устройства для атаки на конвой спецпосланника.

В расследовании деятельности братьев участвуют также сотрудники секретной разведывательной службы Великобритании МИ-6. Они, отмечает The Telegraph, проверяют, насколько распространилась по стране джихадистская сеть, в которую входит брат манчестерского террориста. В частности, они прослеживают активность возможных членов группировки по социальным сетям.

Сам Хашим Абеди в настоящее время находится под стражей. Во вторник, 23 мая, он был задержан вместе со своим отцом в их семейном доме в Триполи. Собеседник издания в спецслужбах Ливии утверждает, что Хашим признал, что был в курсе всех подробностей атаки в «Манчестер Арена» и что он с братом являются членами запрещенной в России организации «Исламское государство».

«Когда мы арестовали его, он заявил, что у него с братом есть идеология. Я знаю все о том, что делал мой брат в Манчестере», — приводит издание слова представителя ливийских властей. Он также добавил, что Салман хотел «победы ИГ».

Теракт в фойе концертно-спортивного комплекса «Манчестер Арена» произошел вечером в понедельник, 22 мая, после окончания концерта певицы Арианы Гранде. Зрители начали выходить из зала, и случился взрыв. В результате нападения погибли 22 человека, еще 64 получили ранения.​

Источник: РБК:


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