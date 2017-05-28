На Руставели юный угонщик забыл ПДД и попался полиции

Юного автоугонщика в Калининском районе Петербурга подвело незнание правил дорожного движения. На украденной «шестёрке» он успел проехать около пяти километров.

По информации «Фонтанки», около трех часов ночи 27 мая сотрудники ДПС на перекрестке улицы Демьяна Бедного с Тимуровской заметили странные «Жигули». Машина ехала без включенных фар и постоянно перестраивалась из ряда в ряд. Увидев в зеркале заднего вида сигналящую патрульную машину с включенными маячками, водитель увеличил скорость, а к требованиям полицейских остановиться остался глух.

Нагнали «шестёрку» у дома 25 по улице Руставели. Перед взором сотрудников ДПС предстал юный автолюбитель, которому едва исполнилось 16 лет, а также его друг 17 лет на пассажирском сиденье.

Провода в замке зажигания несовершеннолетние умельцы соединили напрямую. Позже выяснилось, что машина пропала от дома 90 по проспекту Металлистов, о чем ее владелец уже уведомил полицию.