Пенсионерка отдала мошенникам 700 тысяч за спасение внука

Пожилая женщина стала жертвой мошенников днем 27 января в Кировском районе Петербурга. За счет 75-летней пенсионерки неизвестному удалось обогатиться на 700 тысяч рублей.

По информации «Фонтанки», женщину ввели в заблуждение, рассказав ей историю о том, что ее внуку грозит уголовное дело и тюрьма, но вопрос можно решить — необходимо всего лишь заплатить. Ради парня бабушка была готова пожертвовать любой суммой и отдала все, что накопила. За деньгами мошенник пришел к ней домой, на улицу Лени Голикова, 15, корпус 4.

Испуганная пенсионерка из примет неизвестного не запомнила ничего, кроме серого пиджака.