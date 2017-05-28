На саммите G7 Трамп отказался давать обязательства по соглашению об изменении климата

В итоговом коммюнике саммита «Большой семерки» в Италии американская сторона отказалась давать обязательства по участию в Парижском соглашении об изменении климата 2015 года. Главы Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и Евросоюза в очередной раз заявили (.pdf), что будут придерживаться параметров соглашения.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, написал в Твиттере, что расскажет о своем решении по Парижскому соглашению на предстоящей неделе.

При этом издание Axios, созданное основателем Politico Джимом Вандехэем, сообщает со ссылкой на собственные источники, что Трамп уже уведомил своих подчиненных о решении выйти из Парижского соглашения. Белый дом отказался комментировать это сообщение, сославшись на твит Трампа.

Отказ от ограничений, которые были введены для борьбы с глобальным потеплением, — часть предвыборной программы Трампа. В марте 2017 года он уже отменил некоторые указы своего предшественника Барака Обамы. В частности, был отменен документ, где изменение климата признавалось угрозой национальной безопасности.

Парижское соглашение было принято в декабре 2015 года. Этот документ призван заменить Киотский протокол, чтобы начать новый этап борьбы с изменением климата с 2020 года. Задача соглашения — не допустить роста глобальной средней температуры выше 2 градусов по отношению к показателям доиндустриальной эпохи. Россия подписала, но пока не ратифицировала Парижское соглашение.