Ученые узнали, какая погода мешает выспаться

Повышение температуры в ночное время негативно влияет на сон, установили исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Результаты работы были опубликованы в научном журнале Science Advances.

Поводом для исследования стала аномальная жара, отмеченная в Сан-Диего в октябре 2015 года, рассказал один из авторов работы Ник Обрадович порталу Eurekalert. Обрадович заметил, что как он сам, так и многие окружающие в этот период страдали от недосыпа. Это навело его на мысль проверить, существует ли какая-либо закономерность между температурными скачками в ночное время и качеством сна.

Материалом для исследования стали данные общих медицинских исследований, собранные с 2002 по 2011 год при участии 765 тысяч жителей США. Ученые сопоставили отмеченные подопытными случаи недостаточного сна и информацию метеорологических служб о температурных условиях.