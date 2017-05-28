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28.05.2017 11:11

NASA сообщило об исчезновении звезды, за которой они следили несколько лет

Звезда N6946-BH1, за которой американские астрономы наблюдали в течение нескольких лет, внезапно исчезла, сообщает NASA.

Исследователи, согласно поступающей информации, не знают точных причин, по которым небесное тело пропало из поля зрения. Наиболее вероятной гипотезой, объясняющей случившееся, является гравитационный коллапс – превращение N6946-BH1 в черную дыру. Ученые не предполагали такого варианта развития событий, они были уверены, что звезда взорвется как сверхновая.

В 2007 году ученые наблюдали на поверхности звезды яркую вспышку, обычно сигнализирующую скорый взрыв звезды как сверхновой. Спустя два года была зафиксирована менее яркая вспышка, после которой излучение светила стало уменьшаться.

В 2015 году астрономы обнаружили на месте звезды лишь источник инфракрасного излучения, которое является признаком возможного появления черной дыры.

N6946-BH1 располагалась на расстоянии 22 миллионов световых лет от Земли в спиральной галактике NGC 6946. Светило было в 25 раз тяжелее Солнца.

Источник: РИА Новости


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