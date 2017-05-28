Шесть вагонов с растительным маслом сошли с рельсов в Саратовской области

В поселке Затонский под городом Балаково в Саратовской области сошли с рельсов шесть вагонов с растительным маслом, три из них опрокинулись. Об этом в воскресенье, 28 мая, сообщает региональном управление МЧС.

Погибших и пострадавших нет, угрозы для населения нет, уточнили в областном главке.

Инцидент не повлиял на движение поездов.

Кроме того, в ночь на 28 мая четыре цистерны с мазутом сошли с рельсов на станции Дно в Псковской области. Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, в результате инцидента никто не пострадал, угроза экологической безопасности отсутствует.