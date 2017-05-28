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28.05.2017 10:21

Реклама Burger King оскорбила бельгийскую королевскую семью

 Королевская семья Бельгии выступила с резкой критикой рекламы сети быстрого питания Burger King и сочла ее оскорбляющей достоинство короля Филиппа, передает телерадиовещательная компания Би-би-си.

Burger King, который в конце июня должен начать работу в стране, предложил бельгийцам выбрать между королем Филиппом и "королем бургеров" — символом ресторанной сети. При этом, если пользователь выбирает короля Бельгии, система дважды уточняет, уверен ли клиент в своем выборе. "Вы уверены? Он ведь не будет готовить вам картофель фри", — говорится в объявлении.

"Мы осуждаем эту выходку. Поскольку у нее коммерческие цели, мы не дадим разрешение", — цитирует Би-би-си заявление представителя королевской семьи Пьера Эммануэля де Бо.

Вместе с тем отмечается, что компания Burger King пока не получала никаких уведомлений от королевской семьи.

Источник: РИА Новости


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