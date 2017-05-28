В Красном Селе у женщины нашли больше 600 граммов наркотика
В частном доме в Красносельском районе Петербурга обнаружили крупную партию наркотика. Задержана подозреваемая в сбыте.
Как сообщает 28 мая пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков пришли с обыском на Полевую улицу в Красном Селе еще 25 мая. В доме нашли более 600 граммов растительного наркотика, который, по предварительной информации, готовила к продаже женщина 44 лет.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемую взяли под стражу.
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