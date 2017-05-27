Пожар на набережной Обводного канала локализован

Пожарные устранили вероятность распространения огня на соседние с горящим ДК здания на набережной Обводного канала. Возгорание локализовано.

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, в 22:13 субботы, 27 мая, огонь удалось локализовать. Ранг пожара снизили до первого номера. Сведения о пострадавших не поступали.

Напомним, вечером загорелось здание ДК на Обводном канале, дом 62. Чтобы потушить огонь спасателям пришлось резать решетку на набережной, часть дороги была перекрыта.