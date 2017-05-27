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27.05.2017 22:33

Шаман и Сфинкс сразились с Первоклашками

В саду Академии Художеств кипели страсти: шутка ли, здание Биржи вместе с Ростральными колоннами сдвинулось со своего места и «пришло» на Такс-парад вместе с Петром Первым. А все для того, чтобы образ таксы-конкурсанта, который оно дополняло, был наиболее выигрышным и соответствовал заявленной тематике – «Академическая такса».
Шаман и Сфинкс сразились с Первоклашками
Константин Селин

Человек-Биржа с колоннами в руках произвёл на публику даже большее впечатление, чем такса-Петр. Особенно когда семья призналась, что клеили они всю эту архитектурную конструкцию в последнюю ночь. Старания конкурсантов были вознаграждены билетами на круиз по Балтийскому морю.

Но не ушли без призов и другие участники – грозный Шаман, Китайский император в роскошном золотом наряде, «Первоклашки» с бантами и букварем, Сфинкс,  Граф де ля Фер и Три мушкетера с кардиналом Ришелье – все они стали финалистами.

Всего в этом году на конкурс было подано 113 заявок. По подиуму прошли «Майя Плисецкая», «Александр Пушкин», «Андрей Болконский» и «Наташа Ростова», «Евгений Онегин» и даже «Мафия», которая «бессмертна» – такса в костюме парусника с алыми парусами.

Дефиле на подиуме чередовалось с выступлениями духового ансамбля, а дети развлекались, бросаясь в раскрытую пасть акулы-батута и катаясь на аттракционах, среди которых была настоящая железная дорога.


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