Шаман и Сфинкс сразились с Первоклашками

В саду Академии Художеств кипели страсти: шутка ли, здание Биржи вместе с Ростральными колоннами сдвинулось со своего места и «пришло» на Такс-парад вместе с Петром Первым. А все для того, чтобы образ таксы-конкурсанта, который оно дополняло, был наиболее выигрышным и соответствовал заявленной тематике – «Академическая такса».

Человек-Биржа с колоннами в руках произвёл на публику даже большее впечатление, чем такса-Петр. Особенно когда семья призналась, что клеили они всю эту архитектурную конструкцию в последнюю ночь. Старания конкурсантов были вознаграждены билетами на круиз по Балтийскому морю.

Но не ушли без призов и другие участники – грозный Шаман, Китайский император в роскошном золотом наряде, «Первоклашки» с бантами и букварем, Сфинкс, Граф де ля Фер и Три мушкетера с кардиналом Ришелье – все они стали финалистами.

Всего в этом году на конкурс было подано 113 заявок. По подиуму прошли «Майя Плисецкая», «Александр Пушкин», «Андрей Болконский» и «Наташа Ростова», «Евгений Онегин» и даже «Мафия», которая «бессмертна» – такса в костюме парусника с алыми парусами.

Дефиле на подиуме чередовалось с выступлениями духового ансамбля, а дети развлекались, бросаясь в раскрытую пасть акулы-батута и катаясь на аттракционах, среди которых была настоящая железная дорога.