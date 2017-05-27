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27.05.2017 22:22

British Airways просит своих пассажиров не приезжать в аэропорт

Национальный авиаперевозчик Великобритании – British Airways – сегодня был вынужден отменить все рейсы из лондонских аэропортов Хитроу и Гатвик. По словам генерального директора авиакомпании Алекса Круза, причиной стал серьезный сбой в компьютерной сети, из-за которого из строя вышли все системы регистрации. Его видеообращение опубликовано в официальном твиттере British Airways.

"Проблемы затронули наши полеты по всему миру, и мы отменили все рейсы из Хитроу и Гатвика. Так что если вы должны были лететь сегодня с нами, прошу, не приезжайте в аэропорт. Я понимаю насколько это фрустрирует, особенно для семей в период выходных. Мы приносим свои глубочайшие извинения за все неудобства. Я хочу поблагодарить всех наших клиентов за их терпение сегодня. Наша IT-команда работает без отдыха, чтобы решить все проблемы", – сказал Алекс Круз.

Он добавил, что, по его информации, основной причиной сбоя была проблема с электропитанием, и подчеркнул, что у компании нет никаких доказательств о кибер-атаке. 

Круз пообещал перерегистрировать всех пассажиров на новые рейсы, отметив, что в данный момент это не получается сделать быстро из-за последствий от сбоя. Желающим отказаться от путешествия будет возвращена стоимость билетов.

"Многие пассажиры пытались выяснить ситуацию в колл-центре, однако, наши центры также пострадали от сбоя", – сказал Алекс Круз.

Добавим, что Пулково был также затронут отменой рейсов British Airways. Так, рейс BA878 прибыл в Петербург сегодня в 15:13 по петербургскому времени, однако, обратный рейс BA879 в Лондон был отменен.


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