На Обводном срезают решётку с набережной - тушить пожар
Сотрудники МЧС продолжают тушить пожар на набережной Обводного канала в Петербурге. Сейчас срезают решетку с набережной Обводного канала, чтобы начать забор прямо из водоема.
Как сообщает корреспондент "Фонтанки" с места событий, сейчас первоочерёдная задача пожарных не допустить распространения огня на соседние здания.
По уточнённой информации от ГУ МЧС по Петербургу, у здания на набережной Обводного канала, дом 62, горит разноуровневая крыша – 2 и 3 этажи. На месте задействовано как минимум 9 единиц техники.
Напомним, бывшее задние ДК загорелось в 20:10 субботы, 27 мая. Пожару присвоен повышенный номер сложности.
© Фонтанка.Ру