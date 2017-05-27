В центре Петербурга серьезно горит бывший ДК

Пожар в заброшенном здании на набережной Обводного канала в Петербурге повышен до номера 1-бис. Также горят нежилые дома на севере и юге города.

Как сообщили "Фонтанке" в ГУ МЧС по Петербургу, трехэтажное здание загорелось в начале девятого вечера 27 мая. После прибытия пожарных на место стало ясно, что необходимо подкрепление и ранг пожара повысили до номера 1-бис.

В ведомстве также отметили, что здание по набережной Обводного канала, дом 62, заброшено – раньше там был дом культуры.

По словам очевидцев, дым видно даже с пересечения Невского проспекта и набережной канала Грибоедова.

Почти в одно время загорелись еще два нежилых здания: на Полевой Сабировской, 50, и строящийся дом на Магнитогорской, 51.Пожарные службы на месте.