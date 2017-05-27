Максим Митрофанов назначен советником председателя правления "Зенита"

О новых кадровых перестановках вечером 27 мая сообщается на официальном сайте клуба. Митрофанов станет советником по вопросам спортивной инфраструктуры и главным по стадиону.

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