Максим Митрофанов назначен советником председателя правления "Зенита"
Максим Митрофанов, до недавнего времени занимавший должность генерального директора футбольного клуба "Зенит", назначен советником председателя правления.
О новых кадровых перестановках вечером 27 мая сообщается на официальном сайте клуба. Митрофанов станет советником по вопросам спортивной инфраструктуры и главным по стадиону.
Напомним, накануне стало известно, что руководить "Зенитом" вновь будет Сергей Фурсенко.
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