«ЯВИЖУ» - взгляд на фотографию со стороны людей с нарушением слуха

В День города открылась уникальная фотовыставка – фотографов с нарушением слуха.

Фотография для глухих и слабослышащих – это то, что они видят. Не имея возможности полноценно услышать мир вокруг себя, они стараются его увидеть «во все глаза».

27 мая в Галерее «Фотографика» открылась выставка образовательного проекта «Без Слов» – фотошколы для глухих и слабослышащих людей.

«Выставка «ЯВИЖУ» – это не только отчетное мероприятие для самих студентов, где они могут продемонстрировать знания и умения, полученные в ходе обучения в школе «Без Слов». Это еще и возможность для каждого слышащего человека увидеть мир глазами людей с нарушением слуха. Ведь авторы экспозиции – чуткие визуалы, обладатели периферийного зрения и развитой светочувствительности, способные видеть в темноте. Дар познавать суть вещей посредством визуального диалога в отсутствии слуха – вот что объединяет студентов проекта «Без Слов» и участников выставки «ЯВИЖУ», – говорят организаторы.

Проект «Без слов» существует с 2008 года, за время своего существования эта школа обучила фотографии более 90 студентов с нарушением слуха. Главная цель проекта – дать глухим и слабослышащим возможность творческой реализации, а также позволить обществу познакомиться с новыми талантливыми художниками, имеющими свое уникальное – ни с чем не сравнимое видение окружающего мира.