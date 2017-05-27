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27.05.2017 17:48

G7 хочет сотрудничать с Россией и готова усилить санкции

Страны «Большой семерки» готовы сотрудничать с Россией для решения региональных кризисов, несмотря на разногласия. Об этом говорится в итоговом документе, принятом по завершении саммита G7 в Таормине, который цитирует РИА Новости.

«Несмотря на наши разногласия с Россией, мы хотим взаимодействовать с Россией для решения региональных кризисов и общих проблем, когда это в наших интересах», — отмечается в документе.

В то же время «семерка» предупредила Москву, что санкции в отношении нее из-за Украины могут быть усилены, если это потребуется.

«Санкции могут быть отменены, когда Россия выполнит свои обязательства. Тем не менее мы также готовы принять дальнейшие ограничительные меры, чтобы повысить стоимость для России, если потребуется», — говорится в декларации.

«Интерфакс», цитируя итоговый документ саммита, уточняет, что лидеры G7 увязали возможность отмены санкций в отношении России с выполнением минских соглашений.

«Устойчивое решение кризиса на Украине возможно лишь при полном исполнении всеми сторонами условий минских соглашений. Мы отмечаем ответственность Российской Федерации в этом конфликте и подчеркиваем роль, которую ей необходимо играть в восстановлении мира и стабильности», — говорится в документе.

Саммит «Большой семерки» проходил в Италии 26 и 27 мая. В нем участвовали лидеры США, Франции, Великобритании, Канады, Германии, Италии и Японии. Россия была исключена из организации в 2014 году после присоединения Крыма и начала вооруженного конфликта на Украине. Запад не признает результаты референдума в Крыму и считает полуостров аннексированной территорией. Также Москву обвиняют в вооруженной помощи ополченцам Донбасса, которые противостоят киевским властям.

Источник: Лента.ру


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