В Эстонии близ границы с РФ начались военные учения Saber Knight

Международные командно-штабные учения Saber Knight стартовали в субботу в эстонском городе Выру (Voru) близ границы с Россией.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны Эстонии, учения проводятся на базе штаба 2-й пехотной бригады с привлечением около 100 эстонских военнослужащих. С участием бригадных штабов из Латвии, Литвы и Дании всего в учениях заняты около 700 солдат и офицеров.

Кроме военнослужащих из стран Балтии и Дании, в маневрах участвуют военнослужащие из США и Словакии. "Целью учений является взаимодействие штабов для проведения совместных операций", – рассказал командир эстонской бригады полковник Ээро Ребо (Eero Rebo).

Saber Knight являются частью учебного цикла Датский дивизии, в ходе которого отрабатывается планирование и проведение военных операций в государствах Балтии по отражению нападения фиктивного государства Ботния.

Saber Knight связаны с учениями США в Европе Saber Strike, целью которых является отработка взаимодействия сухопутных и военно-воздушных сил по приему союзных войск.

Учения Saber Knight завершатся 2 июля.