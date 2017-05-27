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27.05.2017 18:17
34 Комментариев

А девушки потом

Петербуржец попросил полицию закрыть бордель и не был услышан. Тогда он пообещал взорвать город и добился взаимности. Проститутки работают, а к мучимому совестью борцу примеряют дело за телефонный терроризм.
А девушки потом
Игорь Акимов/Интерпресс

Столяр четвертого разряда Андрей Григорьев  ночью после работы вернулся в родные кварталы между "Ломоносовской" и "Елизаровской". На глаза попалась стихийная реклама проституток. Бордели и казино неубиваемы, но и сидеть сложа руки не хочется, подумалось столяру.

Распорядительница по телефону ответила: "Обуховской Обороны, 119Б, девушки свободные имеются, приходите".

Столяр миновал фейс-контроль в доме на территории бывшей фабрики мебели «Невская», увидел полтора десятка едва прикрытых особ со всех континентов, поворочал носом, разыграл эстета с завышенными требованиями и отказался от услуг.

На улице Андрей набрал «112» и доложил.

– Заявка принята, будет рассмотрена, – лениво ответили ему.

– В смысле? – не понял заявитель. – Вы приедете пресекать преступление или что? Я готов подождать наряд и показать точный адрес.

– Нет, можете не ждать.

– Ах, так? Тогда я взорву весь Питер.

Вялотекучесть дежурства «112» сменилась кипучестью.

– Как вас зовут? Где точно вы находитесь? Сейчас приедем!

– Жду, – удовлетворенно ответил мужчина и продолжил наблюдение за борделем.

Под мигающее «уиу-уиу» в сквер через несколько минут примчала Росгвардия:

– Вы Андрей Григорьев? Поехали с нами.

– Куда, ребят? Шлюхи там, – кивнул он в сторону хостела. – Все разноцветье мира. Пойдемте покажу.

Невским хранителям порядка этот адрес должен быть хорошо знаком. Полтора месяца назад, 13 апреля, ГУ МВД рассекретило бордель, вывезя оттуда восемь проституток, включая двух африканок и двух азиаток, администратора и охранника. Они были доставлены в 10-й отдел полиции, на сайте главка о разгроме притона опубликован пресс-релиз.

Но в автозак потянули Григорьева. Позже в прессу сообщили о поимке телефонного террориста.

В том же 10-м отделе Невского УМВД чесали затылки. К Григорьеву подступались так и эдак. Хотели протокол по хулиганской статье КоАП составить, но в суде засмеют. За появление на публике пьяным не привлечь, трезв. Над статьей 207 УК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» думали дольше всего. Григорьева поместили в камеру. Кормили раз в день «дошираком». Изъяли iPhone6S. Выпустили к исходу третьих суток, взяв обязательство о явке.

В четверг, 25 мая, Григорьева вызвали к дознавателю. Опросили. Андрей не отказывается от своих слов. Да, погорячился, о чем немного жалеет.
"Я, наверное, не прав? Но сил нет уже в полицию обращаться как за подаянием", – рассуждает он.

Уголовного дела еще нет.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (34)
alexadmin
27 мая 2017 г. 22:33
Qwertys: Может переживают, что самим придется?
IrinaIrinaIr
27 мая 2017 г. 22:32
Именно так и работают наши доблестные полицаи: прессуют порядочных людей, шьют дела, иногда убивают за отказ давать нужные показания. Может быть, сами пользуются девочками или крышуют, но я склоняюсь к более примитивной версии: злятся от бессилия, от того, что лучше других знают про двойные стандарты и т.п., а мужик чистым хочет быть и правильным — это бесит!!! Правоохранительная система тонет в блевотине лжи.
Брус
27 мая 2017 г. 22:16
Бороться с борделями всё равно что бороться с ветряными мельницами. В большинстве стран бордели существуют, где легально, где полулегально. Не знаю, может в Северной Корее нет.Наверное, лучше ввести их в рамки закона. Во всяком случае, это уменьшило бы криминалитет и антисанитарию.
jokir1971
27 мая 2017 г. 21:47
Просрали СССР...
iayaaz
27 мая 2017 г. 21:41
nuga:
Где Навальный?
а где Поклонская?
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