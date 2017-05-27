А девушки потом

Петербуржец попросил полицию закрыть бордель и не был услышан. Тогда он пообещал взорвать город и добился взаимности. Проститутки работают, а к мучимому совестью борцу примеряют дело за телефонный терроризм.

Столяр четвертого разряда Андрей Григорьев ночью после работы вернулся в родные кварталы между "Ломоносовской" и "Елизаровской". На глаза попалась стихийная реклама проституток. Бордели и казино неубиваемы, но и сидеть сложа руки не хочется, подумалось столяру.

Распорядительница по телефону ответила: "Обуховской Обороны, 119Б, девушки свободные имеются, приходите".

Столяр миновал фейс-контроль в доме на территории бывшей фабрики мебели «Невская», увидел полтора десятка едва прикрытых особ со всех континентов, поворочал носом, разыграл эстета с завышенными требованиями и отказался от услуг.

На улице Андрей набрал «112» и доложил.

– Заявка принята, будет рассмотрена, – лениво ответили ему.

– В смысле? – не понял заявитель. – Вы приедете пресекать преступление или что? Я готов подождать наряд и показать точный адрес.

– Нет, можете не ждать.

– Ах, так? Тогда я взорву весь Питер.

Вялотекучесть дежурства «112» сменилась кипучестью.

– Как вас зовут? Где точно вы находитесь? Сейчас приедем!

– Жду, – удовлетворенно ответил мужчина и продолжил наблюдение за борделем.

Под мигающее «уиу-уиу» в сквер через несколько минут примчала Росгвардия:

– Вы Андрей Григорьев? Поехали с нами.



– Куда, ребят? Шлюхи там, – кивнул он в сторону хостела. – Все разноцветье мира. Пойдемте покажу.

Невским хранителям порядка этот адрес должен быть хорошо знаком. Полтора месяца назад, 13 апреля, ГУ МВД рассекретило бордель, вывезя оттуда восемь проституток, включая двух африканок и двух азиаток, администратора и охранника. Они были доставлены в 10-й отдел полиции, на сайте главка о разгроме притона опубликован пресс-релиз.

Но в автозак потянули Григорьева. Позже в прессу сообщили о поимке телефонного террориста.

В том же 10-м отделе Невского УМВД чесали затылки. К Григорьеву подступались так и эдак. Хотели протокол по хулиганской статье КоАП составить, но в суде засмеют. За появление на публике пьяным не привлечь, трезв. Над статьей 207 УК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» думали дольше всего. Григорьева поместили в камеру. Кормили раз в день «дошираком». Изъяли iPhone6S. Выпустили к исходу третьих суток, взяв обязательство о явке.

В четверг, 25 мая, Григорьева вызвали к дознавателю. Опросили. Андрей не отказывается от своих слов. Да, погорячился, о чем немного жалеет.

"Я, наверное, не прав? Но сил нет уже в полицию обращаться как за подаянием", – рассуждает он.

Уголовного дела еще нет.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»