Путин поговорил с Эрдоганом об отмене санкций

Телефонный разговор между президентами двух стран состоялся днём 27 мая. Поводом стало 25-летие со дня подписания договора об основах отношений между Россией и Турцией.

Как сообщает пресс-служба президента России Владимира Путина, разговор начался с поздравлений: 25 мая исполнилось 25 лет с момента подписания договора о сотрудничестве с Турцией. Президент России также поздравил Реджепа Эрдогана с избранием на пост генерального председателя Партии справедливости и развития.

После разговор перешёл к экономическим отношениям двух государств – обсуждалась взаимная отмена ограничений в торгово-экономической сфере и строительство АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток".

Затронули президенты и сирийский кризис. В частности, оба главы согласились, что необходимо как можно скорее договориться о практическом применении Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике.