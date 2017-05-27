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27.05.2017 17:05

Путин поговорил с Эрдоганом об отмене санкций

Телефонный разговор между президентами двух стран состоялся днём 27 мая. Поводом стало 25-летие со дня подписания договора об основах отношений между Россией и Турцией. 

Как сообщает пресс-служба президента России Владимира Путина, разговор начался с поздравлений: 25 мая исполнилось 25 лет с момента подписания договора о сотрудничестве с Турцией. Президент России также поздравил Реджепа Эрдогана с избранием на пост генерального председателя Партии справедливости и развития. 

После разговор перешёл к экономическим отношениям двух государств – обсуждалась взаимная отмена ограничений в торгово-экономической сфере и строительство АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток". 

Затронули президенты и сирийский кризис. В частности, оба главы согласились, что необходимо как можно скорее договориться о практическом применении Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике.


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