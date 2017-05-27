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27.05.2017 16:46
23 Комментариев

Слова почетных

Непостроенный Орловский тоннель и возвращение петербургских храмов РПЦ. "Фонтанка" рассказывает, о чем говорили новые почётные граждане, получая свои награды.
Слова почетных

В субботу, 27 мая, в Мариинском дворце вручили знаки отличия вновь избранным почётным гражданам города Валентине Матвиенко и патриарху Кириллу. Вручили почти тайно – посмотреть на происходящее не пустили даже петербургских и федеральных журналистов – в числе допущенных оказались лишь избранные телеканалы. Но это не помешало "Фонтанке" услышать всё, что говорили с трибуны.

Церемония, как отмечают очевидцы, из-за постоянных отсылок к божественной воле напоминала проповедь в церкви. Не обошлось и без напоминаний о прошлых и существующих конфликтах властей и горожан.

Новых почетных граждан города выбрали на последнем заседании петербургского парламента 24 мая. За Матвиенко и Владимира Гундяева (патриарха Кирилла) проголосовало по 45 депутатов. Режиссёр Александр Сокуров и певица Эдита Пьеха не смогли пройти фильтр ЗакСа, набрав меньшее число голосов.

На церемонии вручения Вячеслав Макаров снова заявил, что голосование сложилось именно таким образом в связи с божественной волей. "Человек – кисточка в руках божьих. Господь рисовал сегодняшнюю картину", – уверенно произнёс он, стоя перед депутатами, ставившими несколько дней назад отметки в бюллетенях напротив поддерживаемых кандидатур.

Говоря о патриархе Кирилле, Макаров подчеркнул, что благодаря ему господь охраняет Россию, и отметил, что заслуга главы РПЦ – противостоять давлению, враждебности, ежедневно и ежечасно доказывать, что вера – это нравственная основа нашего народа.

"Для всех нас патриарх – духовный отец" , -заключил Макаров.

О Матвиенко глава парламента говорил не менее восторженно: одна из самых известных женщин мира, заработавшая любовь и уважение петербуржцев.

"Наша страна достойно отвечает на внешние угрозы, и это заслуга Владимира Путина, Дмитрия Медведева и Валентины Матвиенко. Также благодаря ее таланту были заложены все основы для укрепления потенциала города, открыты крупнейшие инфраструктурные проекты. Слова «Северная столица России» – перестали быть образным выражением и стали реальностью. Оптимизм стал доминирующим общественным настроением, город и горожане поверили в свои силы и в свое историческое предназначение – быть городом-лидером, эталоном современного мегаполиса, комфортного и безопасного для всех его жителей", – сказал Макаров.

Губернатор Георгий Полтавченко произнёс речь менее эмоциональную и более сжатую, несколько раз повторив, что согласен со своим коллегой, спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым. "Валентину Матвиенко у нас любят миллионы петербуржцев как открытого, доброго человека, всегда готового прийти на помощь. Валентина Ивановна внесла колоссальный вклад в социально-экономическое развитие нашего города", – сказал глава города. Патриарха Кирилла он отметил как человека, способствующего тому, что Петербург стал синодальной столицей России, а также поблагодарил РПЦ за реализацию проекта детского хосписа.

После вручения знаков отличия (значков в виде серебряных лавровых венков с надписью "СПб") новоизбранные ответили главе города и спикеру ЗакСа. Их речи хоть и были заготовлены, но не оказались исключительно протокольными.

Патриарх Московский и всея Руси рассказал, что Петербург для него – город, в котором прошло его становление.

"Здесь я стал тем, кем я стал, и постигал азы жизни. В Петербурге формировалась моя гражданская позиция. Для меня с детства были интересны здания, я старался запоминать имена архитекторов, моим любимым времяпровождением были прогулки и созерцание города", – рассказал священнослужитель, а также упомянул о блокадной истории своей семьи.

"Мама была эвакуирована со старшим братом весной 1942-го последним транспортом через Ладогу. Брату казалось, что они не ехали, а плыли – весь лёд на Ладоге был под водой. Когда они подъехали к противоположному берегу, увидели белоснежный храм и яркое солнце. Это был храм в посёлке Чёрное. И в тот момент кто-то произнёс, что был первый день Пасхи. Так спаслись мои родные", – поведал он. Затем Кирилл упомянул своего наставника – митрополита Никодима, отвечавшего в Церкви за взаимодействие с обществом и государством, умершего в советское время в 48 лет от седьмого инфаркта. "Эти инфаркты были рубцами на нашей Церкви", – заключил Кирилл.

По его словам, звание почётного гражданина он расценил для себя как признание заслуг РПЦ в Петербурге.

"Я очень надеюсь, что наш город постепенно перестаёт быть городом снесённых и закрытых храмов, превращённых в другие организации и учреждения. Надеюсь, что больше никогда более такая духовная и культурная трагедия не постигнет Северную столицу Россию", – заявил он. В ротонде Мариинского дворца тут же вспомнили про Исаакиевский собор, но вслух никто ничего не произнёс.

"Истинное лицо Церкви узнается не по отдельным публикациям некоторых СМИ, иногда, к сожалению, очень необъективным, но по трудам православных петербуржцев, которых большинство... Когда мы говорим, что Петербург – это культурная столица, мы не можем рассматривать ее бесценное культурно-историческое наследие вне связи с христианством,  в отрыве от православных традиций, в рамках которых и создавалась эта красота", – заключил патриарх, вновь не уточнив, имел ли он в виду Исаакиевский собор.

Валентина Матвиенко, выйдя к микрофону, долго вспоминала о заслугах своей команды: строительство комплекса защитных сооружений, Морской порт, ЗСД, переезд Конституционного суда, реставрация зданий, строительство дорог и так далее.

"Были и ошибки, – неожиданно сказала она (тут в ротонде Мариинского вспомнили про Охта-центр), – мы признавали их и садились исправлять. Мы всегда были открытыми для горожан и СМИ".

Выразила она сожаление и в связи с приостановкой реализации проекта строительства Орловского тоннеля через Неву.

"Сожалею, что не смогли построить круглосуточную переправу для петербуржцев. Уверена, что проект ещё будет реализован", – напоследок сказала она и продекламировала строчки из "Медного всадника" (напомним, что стройку приостановил нынешний губернатор – Георгий Полтавченко).

После церемонии почётные и непочётные граждане еще несколько минут оставались в центре внимания  телевизионных камер, а затем разъехались по своим делам (судя по прозвучавшим речам, почти мировой важности).

Деревья в Пулковском парке, как положено по городской традиции, они (видимо, из-за дел) сажать не приехали. Вместо них клены на аллее посадили космонавт Сергей Крикалев и глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский

Ксения Клочкова, "Фонтанка.ру"


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комментарии пользователей (23)
lion405
27 мая 2017 г. 22:37
Что-то Макаров совсем стал странен, дня нормального политика. Врать, конечно, можно... но вот попадаться не надо.
"Для всех нас патриарх – духовный отец"
"Всех", это кто конкретно? Если ЗаКС, так они он не от его имени звание вручает, а от всех петербуржцев. А для меня, как, я догадываюсь, и немалого числа петербуржцев, это совсем не так. Кто-то атеист, кто-то отличной от православия конфессии принадлежит. Вранье. Да и Полтавченко отжег...
Валентину Матвиенко у нас любят миллионы петербуржцев
Готов предъявить эти эти "миллионы"?
Деревья в Пулковском парке, как положено по городской традиции, они (видимо, из-за дел) сажать не приехали
И зачем нам такие "почетные"?
vngv
27 мая 2017 г. 22:09
Бараны мы. Что хочешь делай с нами!
Antip
27 мая 2017 г. 21:50
Какая мерзость! Чиновник с трибуны превозносит секту рпц
sibor
27 мая 2017 г. 20:56
Хорошо, если петербургская земля не будет потревожена саженцами от этих типов: хотя бы земля останется не запачканной.
рядовой
27 мая 2017 г. 20:34
Нет, ну Брежнев жив, не иначе. Те же пустопорожние слова "о главном"
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