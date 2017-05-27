Спикер парламента Чечни о преследовании геев: Мне приписывают рукоприкладство над теми, кого у нас никогда не было

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов прокомментировал доклад правозащитной организации Human Rights Watch, в котором говорилось, что он «играл ключевую роль» в организации преследования геев в республике и лично присутствовал при издевательствах над задержанными в секретных тюрьмах.

Даудов связал публикации о себе с тем, что он выступает против «подмены семейных ценностей» на Кавказе и во всей России, считая это «признаком вырождения любого народа».

«Именно поэтому продажные ревнители "прав человека" пытаются приписать мне рукоприкладство над теми, кого у нас не было никогда! Я хочу, чтобы эти "правдорубы" знали, что я не поднимаю руку на беззащитных людей, даже если презираю их», — написал он в своем инстаграме.

Он отметил, что не собирается подавать в суд «за эту дешевую клевету», поскольку тогда ему «пришлось бы на этой бумаге писать те отвратительные слова», которые авторы публикаций о нем «совершенно спокойно могут говорить при собственных детях».

«Я готов к любому следственному разбирательству с вами как гражданин России. Но как чеченец я просто презираю вас!!!» — написал Магомед Даудов.

26 мая правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад о преследовании геев в Чечне, о которых ранее писала «Новая газета» и другие СМИ, в том числе «Медуза».

Правозащитники сообщили со ссылкой на трех человек, которые были задержаны по подозрению в гомосексуальности, что Магомед Даудов наблюдал за издевательствами над геями в секретных тюрьмах, сопровождая их «собственными оскорбительными ремарками». Организация также заявила, что считает Даудова одним из организаторов «зачистки республики от геев».

Власти Чечни категорически отрицают как сам факт преследований геев, так и само их существование в республике. Представители правоохранительных органов и местные правозащитники заявили, что не получали ни одного обращения о преследованиях геев.