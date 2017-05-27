У российских дипломатов есть несколько дней, чтобы покинуть Эстонию

У российских дипломатов, которых эстонские власти объявили персонами нон грата, есть всего несколько дней, чтобы покинуть страну. Генконсул России в Нарве Дмитрий Казеннов и консул-советник Андрей Сургаев должны выехать с территории республики до конца месяца. Об этом сообщил посол в Эстонии Александр Петров. О высылке дипломатов стало известно накануне. Причины такого решения в Таллине объяснять не стали. В российском МИД назвали этот шаг недружественным. А также предупредили, что он не останется без ответа.

«В дипломатической практике не принято объяснять мотивы подобных решений. Нам остается только сожалеть об этом и рассматривать данное решение, как откровенно недружественный акт, который, разумеется, будет иметь весьма негативные последствия для наших двухсторонних отношений», – заявил посол России в Эстонии Александр Петров.

Между тем эстонские СМИ сообщают о том, что причиной высылки россиян может быть инцидент с мэром небольшого городка недалеко от Нарвы. Там находится мемориал павшим советским летчикам времен Великой Отечественной войны, который регулярно подвергается вандализму. После одного такого нападения наши дипломаты предложили перенести мемориал с частной земли на охраняемое кладбище. Но городской глава инициативу не поддержал.

Как утверждают журналисты, после спора по поводу судьбы памятника власти страны и решили выдворить российских госслужащих. Тем временем стало известно, что минувшей ночью мемориал снова осквернили – неизвестные облили его смолой и машинным маслом.