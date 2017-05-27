Сарсания о будущем «Зенита»: Как минимум не хуже, чем в 2007 - 2008 годах

Новый спортивный директор футбольного клуба «Зенит» Константин Сарсания в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» прокомментировал свое назначение.

«Прежде всего я хочу сказать, что благодарен Сергею Фурсенко, который уже во второй раз пригласил меня работать вместе с ним в «Зените» на должность спортивного директора. Также хочу поблагодарить и главу «Газпрома» Алексея Миллера за оказанное мне доверие. Со своей стороны могу пообещать, что применю все свои знания и умения для того, чтобы результаты у нас были как минимум не хуже, чем в 2007 – 2008 годах («Зенит» в тех годах выиграл чемпионат России и завоевал Кубок УЕФА. – Ред.). В начале следующей недели решим, когда я должен буду приехать и приступить к своим обязанностям. Тогда все и обсудим. У меня будет очень большой круг обязанностей. Как вы знаете, я прихожу на должность спортивного директора, но о более конкретных задачах, которые будут передо мной стоять, я пока не готов говорить. Сначала нам надо сесть и все обсудить с руководством. Обо всем остальном поговорим уже после», – заявил Константин Сарсания по телефону.

Напомним, что Сарсания уже сотрудничал с петербургским клубом в середине двухтысячных, когда клубом руководил Сергей Фурсенко. Позже пытался сам заниматься тренерской деятельностью и помогал в РФС как советник Фурсенко. Вчера Фурсенко снова единолично возглавил «Зенит».