Главбуха «Седьмой студии» Серебренникова обвинили в хищении 1,2 млн рублей

Бывшему главному бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой предъявлено обвинение в хищении 1,2 миллиона рублей. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил следователь на заседании суда, где рассматривается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Вина Масляевой, по словам следователя, подтверждается показаниями свидетелей, в том числе Кирилла Серебренникова.

Следователь заявил, что Масляева отказалась признать вину, хотя ранее сделала это. «После задержания и допроса вину Масляева признала, сказала, что средства она передавала руководителям студии», — заявил он.

О том, что Масляева готова признать вину и пойти на сделку со следствием, ранее говорил ее адвокат по назначению Павел Теплухин. Как сообщает «Интерфакс», в дальнейшем она отказалась от услуг этого юриста.

Следствие считает, что выделенные театральной компании Кирилла Серебренникова «Седьмая студия» бюджетные деньги были похищены. По делу проходят бывший главный бухгалтер организации Нина Масляева и бывший директор Юрий Итин.

Итин находится под домашним арестом, своей вины он не признает. Его адвокат Юрий Лысенко рассказал «Дождю», что следователи путем давления вынудили дать показания на Итина его дочь; какие именно показания она дала, он не сообщил.

В рамках дела дома прошли обыски, в частности дома у Кирилла Серебренникова и в возглавляемом им театре «Гоголь-центр»; самого режиссера допросили в СК в качестве свидетеля. Многие деятели театра и кино выступили в защиту режиссера; некоторые, в том числе режиссеры Александр Сокуров и Андрей Звягинцев, упрекнули министра культуры РФ Владимира Мединского в том, что он не вступился за Серебренникова.