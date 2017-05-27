Патриарх Кирилл и Валентина Матвиенко не приехали сажать свои деревья

Новоиспеченные почетные граждане Петербурга решили не следовать городской традиции и не поехали в Пулковский парк сажать деревья. Вместо них клены на аллее посадили космонавт Сергей Крикалев и глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский.

Как передает корреспондент «Фонтанки» с места событий, церемония посадки деревьев прошла 27 мая без самих виновников торжества.

Обычаю уже пять лет, за это время на аллее почетных граждан Петербурга появилось 49 саженцев. Рядом с ними стоят стелы с фамилией того, в чью честь посажен клен. Традиция подразумевает, что за лопату возьмется либо сам почетный петербуржец, либо его родственники. Кем приходится патриарху глава комитета по благоустройству, а Валентине Матвиенко космонавт Крикалев (почетный гражданин 2007 года), не ясно.

Напомним, за самими знаками и патриарх, и глава Совета Федерации приехали — торжественная церемония состоялась в Мариинском дворце утром в День города. Их награждению предшествовали споры и голосование в Законодательном собрании — конкурентами Матвиенко и патриарха были режиссер Александр Сокуров и певица Эдита Пьеха.