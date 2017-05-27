Албин о стадионе на Крестовском: «Не такой уж он и дорогой, как кажется»

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин в интервью газете «Аргументы и факты» назвал стоимость стройки стадиона на Крестовском острове адекватной.

Интервью с Албиным появилось на сайте издания 27 мая. На фразу журналиста о том, что невозможно не гордиться самым дорогим стадионом мира, чиновник сказал, что такое мнение — стереотип. «Если прикинуть затраты на одно кресло или на один квадратный метр — а площадь объекта, на всякий случай, 285 тысяч «квадратов», — цену получим вполне адекватную. Не такой уж он и дорогой, как кажется», – цитируют СМИ вице-губернатора.

По подсчетам «Фонтанки», за 10 лет стройки стоимость стадиона доросла до 48 миллиардов рублей; если поделить эту сумму на площадь арены, 285 тысяч квадратных метров, то получается, что за «квадрат» город заплатил почти 170 тысяч рублей.

При этом Албин признал, что сэкономить при строительстве можно было — если бы строили быстрее и не тратились на перепланировки.

Напомним, строительство «Санкт-Петербург-арены» на месте стадиона имени Кирова началось в 2007 году. Объект удалось достроить, только трижды сменив подрядчиков, с некоторыми из которых Смольный судится до сих пор. 22 апреля на арене прошел первый футбольный матч, однако после выяснилось, что газон не отвечает требованиям FIFA и даже опасен для футболистов. Сейчас не проснувшуюся траву меняют на рулонный газон.