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27.05.2017 13:05
6 Комментариев

Патриарх Кирилл и Валентина Матвиенко стали почетными гражданами Петербурга

Патриарху Кириллу и главе Совфеда Валентине Матвиенко вручены знаки «Почетный гражданин Санкт-Петербурга». Церемония состоялась 27 мая в Ротонде Мариинского дворца. Петербургскую прессу в здание Заксобрания не пустили, были приглашены только журналисты федеральных изданий.

Как сообщает пресс-служба Смольного, нагрудные знаки, дипломы и удостоверения вручили губернатор Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Патриарх Кирилл и Валентина Матвиенко стали почетными гражданами Петербурга

Поздравляя Валентину Матвиенко с присвоением высокого звания, Георгий Полтавченко отметил, что на посту губернатора Санкт-Петербурга она внесла огромный вклад в социально-экономическое развитие города, привлечение инвестиций.

«Без инициированных ею крупных инфраструктурных проектов наш город уже невозможно представить» – сказал Георгий Полтавченко. Он подчеркнул, что и сейчас на посту председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко уделяет особое внимание Санкт-Петербургу, поддерживает важные для городского развития инициативы. Он особо подчеркнул, что петербуржцы уважают Валентину Ивановну не только за её конкретные дела, но и за её личные качества, неравнодушие и внимание к людям.

Обращаясь к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, Георгий Полтавченко отметил, что его любят многие миллионы верующих. Но особое отношение к нему в городе потому, что он ленинградец-петербуржец. Патриарх Кирилл, сказал губернатор, очень много сделал и продолжает делать для развития духовного образования в городе, восстановления порушенных и строительства новых храмов. Георгий Полтавченко отметил, что патриарх Кирилл проявляет особую заботу о городе, об укреплении его статуса синодальной столицы.

Справка:

Звания почётным гражданам Северной столицы присуждают с 1993 года. С этого момента Законодательное собрание выбрало 43 почётных гражданина. В 2017 году поддерживаемые оппозиционными депутатами певица Эдита Пьеха и кинорежиссёр Александр Сокуров не набрали достаточного количества голосов. Согласно закону, вновь избранные почётные граждане награждаются нагрудным знаком – серебряным лавровым венком с надписью "СПб".


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комментарии пользователей (6)
kilikia
27 мая 2017 г. 14:03
зато целых два полупочетных смогут ответить сильно ли усы попу щекочут
iayaaz
27 мая 2017 г. 13:57
ФУУУУ!!!
CheshirCa
27 мая 2017 г. 13:47
Позорище
klonov
27 мая 2017 г. 13:27
Да и наплевать . Брежнев тоже в цацки любил играться . Пусть хоть патрициями себя назовут -были урками, ими и остануться.
Tottot
27 мая 2017 г. 13:21
Кто бы как не относился к вим она реально сделало много для города, все инфраструктурные и дорожные проекты, которые не может до сих пор достроить Полтава задуманы и начаты к реализации ещё при Ее руководстве городом, самое большое привлечение инвесторов город и т.п. она действительно заслуживает это звание, а вот что сделал гундяев для города я не знаю, может кто скажет ?
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