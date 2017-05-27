Патриарх Кирилл и Валентина Матвиенко стали почетными гражданами Петербурга

Патриарху Кириллу и главе Совфеда Валентине Матвиенко вручены знаки «Почетный гражданин Санкт-Петербурга». Церемония состоялась 27 мая в Ротонде Мариинского дворца. Петербургскую прессу в здание Заксобрания не пустили, были приглашены только журналисты федеральных изданий.

Как сообщает пресс-служба Смольного, нагрудные знаки, дипломы и удостоверения вручили губернатор Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Поздравляя Валентину Матвиенко с присвоением высокого звания, Георгий Полтавченко отметил, что на посту губернатора Санкт-Петербурга она внесла огромный вклад в социально-экономическое развитие города, привлечение инвестиций.

«Без инициированных ею крупных инфраструктурных проектов наш город уже невозможно представить» – сказал Георгий Полтавченко. Он подчеркнул, что и сейчас на посту председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко уделяет особое внимание Санкт-Петербургу, поддерживает важные для городского развития инициативы. Он особо подчеркнул, что петербуржцы уважают Валентину Ивановну не только за её конкретные дела, но и за её личные качества, неравнодушие и внимание к людям.

Обращаясь к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, Георгий Полтавченко отметил, что его любят многие миллионы верующих. Но особое отношение к нему в городе потому, что он ленинградец-петербуржец. Патриарх Кирилл, сказал губернатор, очень много сделал и продолжает делать для развития духовного образования в городе, восстановления порушенных и строительства новых храмов. Георгий Полтавченко отметил, что патриарх Кирилл проявляет особую заботу о городе, об укреплении его статуса синодальной столицы.