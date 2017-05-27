Умер политолог Збигнев Бжезинский

В США 26 мая умер политолог, советник президента Джимми Картера по национальной безопасности Збигнев Бжезинский. Ему было 89 лет.

Збигнев Бжезинский родился в Польше в 1928 году в семье дипломата, работавшего в 1930-е как в нацистской Германии, так и в СССР. В 1938-м Бжезинские переехали в Канаду. Бжезинский учился политологии в Гарварде, его диплом был посвящен СССР.

В 1960-х он работал в избирательных штабах Джона Кеннеди и Линдона Джонсона. Бжезинский был советником президента США Джимми Картера по национальной безопасности c 1977 по 1981 год, во время начала войны в Афганистане и захвата заложников в американском посольстве в Иране.

Бжезинский — автор многих книг по политологии. Наиболее известная из них — «Великая шахматная доска» об американской геостратегии в Евразии.